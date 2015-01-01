Легенда
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Легенда

Фильм Легенда (2015)

9.22015, Legend
Криминал, Триллер125 мин18+

О фильме

«Легенда» — борьба за власть, ночные клубы и рэкет в Лондоне 60-х. Ударная доза харизмы и брутальности от Тома Харди в роли гангстеров-близнецов. Криминальный триллер от режиссера Брайана Хелгеленда, лауреата премии «Оскар», по мотивам книги Джона Пирсона.

В центре сюжета история взлета и падения близнецов Крэй, которые в 1960-х годах оставили свой след в преступном мире Лондона. Реджи Крэй — обаятельный и харизматичный гангстер, владелец ночного клуба, который стремится укрепить свою власть в городе. Его брат, Ронни, более неустойчив и склонен к насилию, что создает напряженность не только в семейных отношениях, но и в делах криминальной империи. Деятельность близнецов привлекает внимание полицейского детектива Леонарда «Ниппера» Рида, который решительно настроен остановить их восхождение к власти.

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Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда»