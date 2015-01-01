Фильм Легенда (2015)

О фильме
«Легенда» — борьба за власть, ночные клубы и рэкет в Лондоне 60-х. Ударная доза харизмы и брутальности от Тома Харди в роли гангстеров-близнецов. Криминальный триллер от режиссера Брайана Хелгеленда, лауреата премии «Оскар», по мотивам книги Джона Пирсона.
В центре сюжета история взлета и падения близнецов Крэй, которые в 1960-х годах оставили свой след в преступном мире Лондона. Реджи Крэй — обаятельный и харизматичный гангстер, владелец ночного клуба, который стремится укрепить свою власть в городе. Его брат, Ронни, более неустойчив и склонен к насилию, что создает напряженность не только в семейных отношениях, но и в делах криминальной империи. Деятельность близнецов привлекает внимание полицейского детектива Леонарда «Ниппера» Рида, который решительно настроен остановить их восхождение к власти.
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СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
КачествоSD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
- Режиссёр
Брайан
Хелгеленд
- Актёр
Том
Харди
- Актриса
Эмили
Браунинг
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- ДАктриса
Даффи
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- Актёр
Чазз
Пальминтери
- Актёр
Пол
Андерсон
- ДХАктёр
Джошуа
Хилл
- Актёр
Колин
Морган
- ТФАктриса
Тара
Фитцджеральд
- Сценарист
Брайан
Хелгеленд
- ДПСценарист
Джон
Пирсон
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- КХХудожница
Кэролайн
Харрис
- КСХудожник
Криспиан
Саллис
- ДПОператор
Дик
Поуп
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл