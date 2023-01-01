Биография

Колин Морган — британский актер театра и кино. Родился в Арме, Северная Ирландия, 1 января 1986 года. Мама Колина работала медсестрой в госпитале, а отец — художником-декоратором. Уже в пятилетнем возрасте будущий актер пел в хоре и участвовал в спектаклях «Золушка» и «Питер Пэн». В школе начал посещать театральный кружок и продолжил выступать на сцене в составе молодежной труппы. В 16 лет участвовал в национальном отборе на музыкальный конкурс «Евровидение». По окончании школы изучал драматическое искусство в институте Белфаста, а позже поступил в Королевскую академию музыки и драмы в Глазго. Уже на последних курсах начал исполнять главные роли в театре и удостоился награды «За вклад в искусство» от института Белфаста. Биография актера включает работы на сценах Национального театра, а также театров «Глобус» и «Янг Вик». Колин Морган получил широкую известность благодаря главной роли в фантастическом сериале «Мерлин», снимавшегося с 2008 по 2012 год. Эта работа принесла ему две награды «Выдающийся дебют» и «Лучшая мужская драматическая роль», а также несколько номинаций национальных премий. В копилке его звездных проектов значатся «Доктор Кто», «Остров», «Крах», «Легенда», «Корона».