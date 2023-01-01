Биография

Том Харди — актер, продюсер и сценарист. Командор ордена Британской империи. Родился в Хаммерсите 15 сентября 1977 года. Актерскому мастерству будущий кумир миллионов обучался на профессиональном уровне — в заведении Drama Centre London. В начале своей карьеры артист часто появлялся в независимых лентах, а в начале нулевых и вовсе переехал в Северную Африку. Однако спустя пару лет вернулся и начал активно сниматься в кино и сериалах. По-настоящему знаменитым Том Харди проснулся после роли в кинофильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» в 2012 году, где он сыграл главного злодея, Бейна. Затем последовали не менее успешные «Безумный Макс», «Самый пьяный округ в мире», «Выживший», «Веном» и другие.