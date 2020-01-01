Капоне. Лицо со шрамом (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

За годы, проведeнные в тюрьме за неуплату налогов, некогда гроза криминального мира Аль Капоне полностью растерял свое влияние и, похоже, рассудок. После отсидки остаток дней ему предстоит провести на семейной вилле во Флориде, всe глубже погружаясь в старческую деменцию. При этом за ним ведeтся реальная слежка 24/7. Но осталось ли в его голове хоть что-то полезное для ФБР – большой вопрос.



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