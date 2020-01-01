Капоне. Лицо со шрамом (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.52020, Capone
Драмы, Криминал99 мин18+
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Сюжет
За годы, проведeнные в тюрьме за неуплату налогов, некогда гроза криминального мира Аль Капоне полностью растерял свое влияние и, похоже, рассудок. После отсидки остаток дней ему предстоит провести на семейной вилле во Флориде, всe глубже погружаясь в старческую деменцию. При этом за ним ведeтся реальная слежка 24/7. Но осталось ли в его голове хоть что-то полезное для ФБР – большой вопрос.
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Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ДТРежиссёр
Джош
Транк
- Актёр
Том
Харди
- Актриса
Линда
Карделлини
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- МДАктёр
Мэтт
Диллон
- КНАктриса
Кэтрин
Нардуччи
- Актёр
Ал
Сапиенца
- НФАктёр
Ноэль
Фишер
- ДКАктёр
Джино
Кафарелли
- МГАктёр
Мэйсон
Гуччионе
- ДЛАктёр
Джек
Лауден
- ДТСценарист
Джош
Транк
- ААПродюсер
Адрусия
Апана
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ЭБХудожница
Элис
Бэйкер
- ДТМонтажёр
Джош
Транк
- ПДОператор
Питер
Диминг
- ЭКомпозитор
Эл-Пи