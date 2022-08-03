Философская притча о жизни, смерти и человеческой душе в Америке середины 19 века, картина, которая подарила Леонардо ДиКаприо его заслуженный «Оскар». Смотрите фильм «Выживший» в подписке Amediateka на сервисе Wink.



На группу охотников нападают индейцы, выжить удается лишь немногим, кто сумел сбежать. Опытный проводник Хью Гласс ведет спасшихся домой, но внезапно на него нападает медведица. Еле живого Хью оставляют умирать в компании с собственным сыном и двумя охотниками: Джоном Фицджеральдом и Джимом Бриджером. Последние должны за вознаграждение дождаться смерти Хью и похоронить тело. Однако Фицджеральд не хочет ждать, убивает мальчика на глазах отца и бросает раненого умирать в одиночку. Стремление к возмездию поднимает Гласса буквально из могилы, и он отправляется на поиски убийцы.



Удастся ли Глассу отыскать Фицджеральда и отомстить за сына? Не пропустите фильм «Выживший» 2015 года! Смотрите фильм «Выживший» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

