Выживший
О фильме
Философская притча о жизни, смерти и человеческой душе в Америке середины 19 века, картина, которая подарила Леонардо ДиКаприо его заслуженный «Оскар». Смотрите фильм «Выживший» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
На группу охотников нападают индейцы, выжить удается лишь немногим, кто сумел сбежать. Опытный проводник Хью Гласс ведет спасшихся домой, но внезапно на него нападает медведица. Еле живого Хью оставляют умирать в компании с собственным сыном и двумя охотниками: Джоном Фицджеральдом и Джимом Бриджером. Последние должны за вознаграждение дождаться смерти Хью и похоронить тело. Однако Фицджеральд не хочет ждать, убивает мальчика на глазах отца и бросает раненого умирать в одиночку. Стремление к возмездию поднимает Гласса буквально из могилы, и он отправляется на поиски убийцы.
Удастся ли Глассу отыскать Фицджеральда и отомстить за сына? Не пропустите фильм «Выживший» 2015 года! Смотрите фильм «Выживший» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Биография
КачествоFull HD, SD
Время150 мин / 02:30
Рейтинг
- Режиссёр
Алехандро
Гонсалес Иньярриту
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр
Том
Харди
- Актёр
Донал
Глисон
- Актёр
Уилл
Поултер
- Актёр
Форрест
Гудлак
- Актёр
Пол
Андерсон
- КЙАктёр
Кристоффер
Йонер
- ДБАктёр
Джошуа
Бёрдж
- ДХАктёр
Дуан
Ховард
- МНАктриса
Мила
Нахеко
- МЛСценарист
Марк
Л. Смит
- Сценарист
Алехандро
Гонсалес Иньярриту
- Продюсер
Стив
Голин
- Продюсер
Алехандро
Гонсалес Иньярриту
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Продюсер
Мэри
Пэрент
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Паршин
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- МДХудожник
Майкл
Динер
- ЖУХудожница
Жаклин
Уэст
- ХПХудожник
Хамиш
Парди
- СММонтажёр
Стивен
Миррионе
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки
- КНКомпозитор
Карстен
Николай
- РСКомпозитор
Рюити
Сакамото