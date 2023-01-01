Биография

В 1963 году 15 августа у Лус Марии и Эктора появился седьмой ребенок, Алехандро. В 16 лет Алехандро Гонсалес Иньярриту покинул отчий дом, посвятив два года жизни походу по морям. Алехандро утверждает, что путь от Европы до Африки сыграл весомую роль в его будущей карьере. Алехандро Гонсалес Иньярриту – первый мексиканец с премией Гильдии американских режиссеров и третий человек в истории кино, кому вручали премию «Оскар» за режиссуру 2 раза подряд. В 1981 Алехандро поступает в Ибероамериканский университет в Мексике, а в 1984 году становится ведущим на известной музыкальной радиостанции Мехико. Здесь началась трансляция его первых короткометражных историй. Уже через 3 года Иньярриту становится во главе шоу «Магия Диджитал» и продюсирует шестерку крупных фильмов. В 1995 году выходит в свет первый триллер «За деньгами». Настоящая звездная слава пришла к Алехандро после фильма «С. Любовь» (сценарист Г. Арриаги) в 2000 г. Фильм представили на «Оскар». Успех фильма Алехандро Гонсалес Иньярриту на фирменный прием – пересечение нескольких сюжетных историй, вытекающих в одно событие или объединенные одной сутью. Так появятся легендарный «21 грамм» и «Вавилон». После весомой триумфальной трилогии казалось, что последует выходной, но Алехандро и не планировал останавливаться на достигнутом. Так «БьютиФул» в 2010 году оказался на Каннском фестивале. К слову, работа с Иньярриту многим небезызвестным актерам принесла не просто популярность, но и достижение заветных целей. Успешный показ фильма «Выживший» осчастливил Леонардо Ди Каприо столь желанным «Оскаром». Личная жизнь гениального режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту не афишируется. Алехандро счастлив в браке с Марией Эладией, имеет двух детей: сына Элисэо и дочь, названную в честь любимой жены. На данный момент семья проживает в Лос-Анджелесе.