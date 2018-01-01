Биография

Пол Андерсон — английский киноактер, звезда триллеров и криминальных драм. Артист родился в Лондоне 12 февраля 1978 года. Детство Андерсона прошло в столице Англии. С ранних лет он обладал активным воображением. В 15 лет вступил в музыкальную группу. В середине двухтысячных Пол Андерсон стал слушателем в Академии Уэббера Дугласа, где готовили певцов и актеров, и начал играть в театральных постановках. Первая роль — третьестепенный персонаж в эпизоде «Доктора Кто». Эта работа осталась практически не замеченной критиками и зрителями. Формально полноценный дебют артиста на экране состоялся в 2009 году — в британском детективном триллере «Банда». Пол Андерсон прославился множеством ярких работ. Самые известные из них — гангстер Артур Шелби в остросюжетном телесериале «Острые козырьки», антагонист Моран в телесериале «Шерлок Холмс: Игра теней», траппер Андерсон в киноленте 2015 года «Выживший». Также актер отметился в одном из эпизодов «Доктор Кто», в «Великом ограблении поезда», воплотил образ мифического Гая Гисборна в фильме «Робин Гуд», сыграл множество других значимых и интересных ролей.