Популярный журналист Джарвис Долан ведeт ночную радиопрограмму под названием «Суровая реальность». Он заработал репутацию на резкой манере общения и новостях про звeзд, и грядущий эфир собирался начать с раскрытия публике очередного скандала. Но в этот вечер всe пошло не так — в студию вламываются двое вооружeнных неизвестных в масках, и у них свой план ведения передачи.

