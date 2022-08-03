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7.32019, Feedback
Триллер, Криминал93 мин18+

Обратная связь (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Популярный журналист Джарвис Долан ведeт ночную радиопрограмму под названием «Суровая реальность». Он заработал репутацию на резкой манере общения и новостях про звeзд, и грядущий эфир собирался начать с раскрытия публике очередного скандала. Но в этот вечер всe пошло не так — в студию вламываются двое вооружeнных неизвестных в масках, и у них свой план ведения передачи.

Страна
США, Испания
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обратная связь»