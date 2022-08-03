Обратная связь (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Популярный журналист Джарвис Долан ведeт ночную радиопрограмму под названием «Суровая реальность». Он заработал репутацию на резкой манере общения и новостях про звeзд, и грядущий эфир собирался начать с раскрытия публике очередного скандала. Но в этот вечер всe пошло не так — в студию вламываются двое вооружeнных неизвестных в масках, и у них свой план ведения передачи.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ПКРежиссёр
Педро
Корредоира
- Актёр
Эдди
Марсан
- Актёр
Пол
Андерсон
- ИБАктриса
Ивана
Бакеро
- Актёр
Ричард
Брэйк
- ОКАктёр
Оливер
Куперсмит
- АРАктёр
Алексис
Родни
- ЭХАктёр
Энтони
Хэд
- АБАктриса
Алана
Боден
- НААктёр
Начо
Альдегуэр
- СХАктёр
Стивен
Хьюз
- ПКСценарист
Педро
Корредоира
- АМСценарист
Альберто
Марини
- Продюсер
Жауме
Кольет-Серра
- ЭЛПродюсер
Эмма
Лустрес
- БППродюсер
Боржа
Пена
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ХГМонтажёр
Хуан
Галиньянес