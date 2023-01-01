Биография

Леонардо ДиКаприо — американский актер, продюсер и сценарист. Лауреат премии «Оскар» за фильм «Выживший». Родился в Голливуде 11 ноября 1974 года. В 14 лет Лео решил стать актером и попросил родителей найти ему агента. Его первым опытом съемок были роли в рекламных роликах. Будущий кинодеятель 4 года учился на театральном факультете одного из университетов Лос-Анджелеса. Позже юноша стал появляться в эпизодах телесериалов и в малобюджетных фильмах. В возрасте 19 лет Леонардо ДиКаприо сыграл главную роль в картине «Жизнь этого парня». За дебютом последовали ленты «Что гложет Гилберта Грэйпа», «Дневник баскетболиста» и «Ромео + Джульетта». Роль в «Титанике» превратила молодого человека в звезду мирового масштаба. Позднее ДиКаприо снялся в картине «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе, положив начало долгому и плодотворному сотрудничеству кинодеятелей. Среди фильмов актера значатся такие ленты, как «Авиатор», «Отступники», «Начало» и «Выживший». ДиКаприо работал с главными режиссерами современности: Мартином Скорсезе, Кристофером Ноланом, Квентином Тарантино.