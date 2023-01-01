Любовница Дьявола: Унесенные страстью
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Любовница Дьявола: Унесенные страстью

Любовница Дьявола: Унесенные страстью (сериал, 2008) смотреть онлайн

2008, The Devil's Whore 1 сезон
Драма, Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Анжелика выходит замуж за Гарри Фэншоу, однако вскоре его казнят по приказу короля. Она выходит замуж второй раз – за Томаса Рейнзборо, который унаследовал земли и богатое поместье. Однако вскоре Анжелика лишается и второго супруга... Ее саму приговаривают к повешению, и лишь чудо спасает ей жизнь. Судьба сводит «любовницу дьявола» с простолюдином Эдвардом Сэксби, который, обезумев от любви к ней, пытается убить Оливера Кромвеля, захватившего власть в Англии...

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Страна
Великобритания, ЮАР
Жанр
Военный, Приключения, Драма, Мелодрама

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Актёры и съёмочная группа сериала «Любовница Дьявола: Унесенные страстью»