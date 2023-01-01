Биография

Андреа Райзборо — британская актриса, номинантка на премию «Оскар» за исполнение главной роли в драме «Ради Лесли». Родилась в Ньюкасле-на-Тайне 20 ноября 1981 года. Андреа Райзборо с детства увлекалась актерским искусством. Первое знакомство с театром произошло в родном городе — в People’s Theatre. В 2005 году она завершила обучение в Королевской академии драматического искусства, после чего началась ее успешная карьера в кино и на телевидении. Первой киноработой Андреа Райзборо стало участием в сериале «Доктор Мартин», после чего актрисе доверили роль в фильме «Венера». В 2008 году она получила широкое признание за исполнение роли в телевизионном фильме «Маргарет Тэтчер: Долгий путь к Финчли», за что была номинирована на премию BAFTA TV. Фильмография Андреа включает роли в таких картинах, как «Фокусники», «Беззаботная», «Не отпускай меня» и «Сделано в Дагенхэме», а также участие в режиссерском дебюте Мадонны «МЫ. Верим в любовь». Особое внимание к ее таланту привлек научно-фантастический фильм «Обливион», где она снималась с Томом Крузом. Среди успешных проектов актрисы — драмы «Бёрдмэн», «Под покровом ночи», сериалы «Родословная» и «Трагедия в Уэйко». В 2022 году Райзборо снялась в нескольких фильмах, среди которых наиболее запоминающейся стала ее работа в драме Майкла Морриса «Ради Лесли». За роль матери-одиночки, страдающей от наркозависимости, она была номинирована на «Оскар».