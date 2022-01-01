Исповедь серийного убийцы (Фильм 2022) смотреть онлайн

Возобновившееся расследование ставит под сомнение показания мужчины, признавшегося в нескольких жестоких убийствах. Психологический скандинавский триллер «Исповедь серийного убийцы» — фильм, в котор�ом сыграли Стеллан и Густаф Скарсгарды, а также Андреа Райзборо.



Мэдс Лейк долгие годы провел в психиатрической больнице после того, как признался в серии убийств детей. Уже совсем скоро он должен выйти на свободу, успешно завершив лечение, однако новый психотерапевт Анна все еще пытается докопаться до истинных причин его поступков. Кроме того, делом Лейка начинает интересоваться офицер полиции Сорен, которого смущают несостыковки в показаниях подозреваемого — тот так и не сумел помочь следствию найти ни одно тело. Все трое стараются понять, что же на самом деле случилось с жертвами и почему Мэдс совершил эти преступления. А может быть, он оговорил себя?



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