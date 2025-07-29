Амстердам (фильм, 2022) смотреть онлайн

Фильм «Амстердам» 2022 года — комедийный детектив, в котором прошлое сталкивается с настоящим, от автора фильма «Афера по-американски» со звездами Голливуда в главных ролях. Смотрите фильм «Амстердам» в подписке Amediateka на сервисе Wink.



1933 год. Ветеран войны Бёрт Берендсен владеет маленькой клиникой, помогая людям, покалеченным войной. Однажды к нему и его давнему другу, юристу Харольду Вудмену, обращается за помощью дочка их экс-генерала. Ее отец готовился выступить на встрече ветеранов, но внезапно умер, и девушка просит их разобраться в его загадочной смерти. Из-за этого расследования Бёрт и Харольд становятся участниками опасной истории, а также неожиданно сталкиваются с медсестрой Валери, с которой их связывает военное прошлое и память о беззаботных днях в Амстердаме после окончания Первой мировой.



Разберутся ли Бёрт и Харольд в смерти бывшего капитана, а заодно и в собственном прошлом? Узнаете в фильме «Амстердам» (2022).


