Амстердам (фильм, 2022) смотреть онлайн

7.82022, Amsterdam
Комедия, Детектив126 мин18+
О фильме

Фильм «Амстердам» 2022 года — комедийный детектив, в котором прошлое сталкивается с настоящим, от автора фильма «Афера по-американски» со звездами Голливуда в главных ролях.

1933 год. Ветеран войны Бёрт Берендсен владеет маленькой клиникой, помогая людям, покалеченным войной. Однажды к нему и его давнему другу, юристу Харольду Вудмену, обращается за помощью дочка их экс-генерала. Ее отец готовился выступить на встрече ветеранов, но внезапно умер, и девушка просит их разобраться в его загадочной смерти. Из-за этого расследования Бёрт и Харольд становятся участниками опасной истории, а также неожиданно сталкиваются с медсестрой Валери, с которой их связывает военное прошлое и память о беззаботных днях в Амстердаме после окончания Первой мировой.

Разберутся ли Бёрт и Харольд в смерти бывшего капитана, а заодно и в собственном прошлом? Узнаете в фильме «Амстердам» (2022).

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Детектив
Качество
Full HD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

