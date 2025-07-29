Амстердам (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Амстердам» 2022 года — комедийный детектив, в котором прошлое сталкивается с настоящим, от автора фильма «Афера по-американски» со звездами Голливуда в главных ролях. Смотрите фильм «Амстердам» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
1933 год. Ветеран войны Бёрт Берендсен владеет маленькой клиникой, помогая людям, покалеченным войной. Однажды к нему и его давнему другу, юристу Харольду Вудмену, обращается за помощью дочка их экс-генерала. Ее отец готовился выступить на встрече ветеранов, но внезапно умер, и девушка просит их разобраться в его загадочной смерти. Из-за этого расследования Бёрт и Харольд становятся участниками опасной истории, а также неожиданно сталкиваются с медсестрой Валери, с которой их связывает военное прошлое и память о беззаботных днях в Амстердаме после окончания Первой мировой.
Разберутся ли Бёрт и Харольд в смерти бывшего капитана, а заодно и в собственном прошлом? Узнаете в фильме «Амстердам» (2022). Смотрите фильм «Амстердам» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
Рейтинг
- ДОРежиссёр
Дэвид
О. Расселл
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актриса
Марго
Робби
- МБАктёр
Майкл
Б. Джордан
- ДДАктёр
Джон
Дэвид Вашингтон
- Актёр
Алессандро
Нивола
- Актриса
Андреа
Райзборо
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- Актёр
Крис
Рок
- Актёр
Маттиас
Шонартс
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Майк
Майерс
- ТСАктриса
Тейлор
Свифт
- Актёр
Тимоти
Олифант
- Актриса
Зои
Салдана
- Актёр
Рами
Малек
- ДОСценарист
Дэвид
О. Расселл
- ЭАПродюсер
Элиана
Адиз
- Продюсер
Кристиан
Бэйл
- МБПродюсер
Мэттью
Бадман
- ДПродюсер
Дрейк
- Продюсер
Энтони
Катагас
- Продюсер
Арнон
Милчен
- ЯМПродюсер
Ярив
Милчэн
- АНПродюсер
Адель
Нур
- ДБХудожница
Джуди
Бекер
- ДОХудожница
Даниэль
Осборн
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки
- ХГКомпозитор
Хильдур
Гуднадоуттир
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон