Биография

Марго Робби — американская актриса и кинопродюсер. Двухкратная номинантка на премию «Оскар». Родилась в Австралии 2 июля 1990 года. Детство будущая артистка провела в Сайтпорте. Окончив колледж Саммерсет, Марго устроилась сразу на несколько работ, чтобы накопить денег на сценические курсы. После девушка переехала в Мельбурн, где начала строить актерскую карьеру, а позже — и в США. В 2016 году она стала лицом аромата Calvin Klein, а в 2018 году — послом бренда Chanel. Актерская карьера Марго Робби началась с фильма «Я вижу тебя». Затем она работала над сериалом «Соседи», но наиболее запоминающейся ролью актрисы стала Харли Квинн из «Отряда самоубийц». Робби известна по таким проектам, как «Виджиланте», «Фокус», «Репортерша», «Две королевы», «Скандал», «Хищные птицы», «Тоня против всех», «Тарзан. Легенда», «Правила бойни» и «Волк с Уолл-Стрит».