Страна грез
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Страна грез

Страна грез (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.22019, Dreamland
Триллер, Драма96 мин18+

О фильме

1930-е годы. 17-летний Юджин Эванс охотится за грабительницей банков, за чью голову обещают денежное вознаграждение, надеясь таким образом спасти семейную ферму от долгов.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страна грез»