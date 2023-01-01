Биография

Том Акерли — продюсер. В его творческом портфолио — оскароносная «Тоня против всех», известный сериал «Уборщица», фильм «Солтберн» — номинант на «Золотой глобус» и награду Британской академии в 2024 году. Продюсер родился в Суррее, Англия, 13 июня 1990 года. Том родился в многодетной семье. Окончив школу и колледж, посвятил себя кино. Продюсированием кинолент занялся в 2012 году и даже снялся в качестве статиста в первых частях киносаги о Гарри Поттере. Параллельно Акерли работал помощником режиссера в таких телепроектах, как «Гордость и предубеждение», «Макбет». В 2014 году вместе с супругой и друзьями стал соучредителем продюсерской компании LuckyChap Entertainment — она продюсировала «Тоню против всех» и титулованную «Барби». Том Акерли в качестве продюсера дал путевку в жизнь многим интересным проектам. В их числе комедийный сериал «Куколка», оскароносный триллер «Девушка, подающая надежды», мини-сериал о Майке Тайсоне «Майк», детективный сериал по сценарию Мэтта Раскина «Бостонский душитель».