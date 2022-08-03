Бывшая ученица медицинского университета мстит мужчинам, которые пользуются слабостями женщин. Драматический триллер «Девушка, подающая надежды» — фильм с Кэри Маллиган от режиссера «Грозового перевала», получивший «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.



Когда-то Кэсси бросила медицинский университет. Теперь она работает кассиршей в кофейне и не может съехать от родителей. Но по ночам Кэсси делает яркий макияж, красиво одевается и идет в клуб. Там она притворяется пьяной и привлекает внимание мужчин, которые не прочь воспользоваться случаем. Однако в последний момент девушка раскрывает правду, заставляя подлецов задуматься о своем поведении. Однажды прошлое Кэсси вновь всплывает на поверхность, и она решает окончательно с ним разобраться.



На что она пойдет ради справедливости, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Девушка, подающая надежды» (2020). Триллер, ставший дебютом Эмиральд Феннел, вы найдете на Wink.

