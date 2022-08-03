Фильм Девушка, подающая надежды (2020)
О фильме
Бывшая ученица медицинского университета мстит мужчинам, которые пользуются слабостями женщин. Драматический триллер «Девушка, подающая надежды» — фильм с Кэри Маллиган от режиссера «Грозового перевала», получивший «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
Когда-то Кэсси бросила медицинский университет. Теперь она работает кассиршей в кофейне и не может съехать от родителей. Но по ночам Кэсси делает яркий макияж, красиво одевается и идет в клуб. Там она притворяется пьяной и привлекает внимание мужчин, которые не прочь воспользоваться случаем. Однако в последний момент девушка раскрывает правду, заставляя подлецов задуматься о своем поведении. Однажды прошлое Кэсси вновь всплывает на поверхность, и она решает окончательно с ним разобраться.
На что она пойдет ради справедливости, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Девушка, подающая надежды» (2020). Триллер, ставший дебютом Эмиральд Феннел, вы найдете на Wink.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
- ЭФРежиссёр
Эмиральд
Феннел
- Актриса
Кэри
Маллиган
- ББАктёр
Бо
Бёрнэм
- ЭБАктриса
Элисон
Бри
- Актёр
Клэнси
Браун
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- ЛКАктриса
Лаверн
Кокс
- КЛАктёр
Крис
Лоуэлл
- Актриса
Конни
Бриттон
- АБАктёр
Адам
Броди
- МГАктёр
Макс
Гринфилд
- ЭФСценарист
Эмиральд
Феннел
- Продюсер
Том
Акерли
- Продюсер
Глен
Баснер
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЛКХудожница
Лиз
Клочковски
- НСХудожница
Нэнси
Стейнер
- БКОператор
Бенджамин
Кракун
- ЭБКомпозитор
Энтони
Б. Уиллис