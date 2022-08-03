Девушка, подающая надежды
2020, Promising Young Woman
Триллер, Криминал, 107 мин, 18+

Бывшая ученица медицинского университета мстит мужчинам, которые пользуются слабостями женщин. Драматический триллер «Девушка, подающая надежды» — фильм с Кэри Маллиган от режиссера «Грозового перевала», получивший «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Когда-то Кэсси бросила медицинский университет. Теперь она работает кассиршей в кофейне и не может съехать от родителей. Но по ночам Кэсси делает яркий макияж, красиво одевается и идет в клуб. Там она притворяется пьяной и привлекает внимание мужчин, которые не прочь воспользоваться случаем. Однако в последний момент девушка раскрывает правду, заставляя подлецов задуматься о своем поведении. Однажды прошлое Кэсси вновь всплывает на поверхность, и она решает окончательно с ним разобраться.

На что она пойдет ради справедливости, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Девушка, подающая надежды» (2020). Триллер, ставший дебютом Эмиральд Феннел, вы найдете на Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка, подающая надежды»