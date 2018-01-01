Wink
Девушка, подающая надежды
Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка, подающая надежды»

Режиссёры

Эмиральд Феннел

Emerald Fennell
Режиссёр

Актёры

Кэри Маллиган

Carey Mulligan
АктрисаCassandra
Бо Бёрнэм

Bo Burnham
АктёрRyan
Элисон Бри

Alison Brie
АктрисаMadison
Клэнси Браун

Clancy Brown
АктёрStanley
Дженнифер Кулидж

Jennifer Coolidge
АктрисаSusan
Лаверн Кокс

Laverne Cox
АктрисаGail
Крис Лоуэлл

Christopher Lowell
АктёрAl Monroe
Конни Бриттон

Connie Britton
АктрисаDean Walker
Адам Броди

Adam Brody
АктёрJerry
Макс Гринфилд

Max Greenfield
АктёрJoe

Сценаристы

Эмиральд Феннел

Emerald Fennell
Сценарист

Продюсеры

Том Акерли

Tom Ackerley
Продюсер
Глен Баснер

Glen Basner
Продюсер

Актёры дубляжа

Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Алексей Войтюк

Актёр дубляжа
Елена Шульман

Актриса дубляжа

Художники

Лиз Клочковски

Liz Kloczkowski
Художница
Нэнси Стейнер

Nancy Steiner
Художница

Операторы

Бенджамин Кракун

Benjamin Kracun
Оператор

Композиторы

Энтони Б. Уиллис

Anthony Willis
Композитор