Биография

Тимоти Олифант — американский актер, снимающийся в кино и сериалах. Благодаря характерной внешности закрепил за собой амплуа исполнителя и борцов за справедливость, и харизматичных злодеев. Именно за роль негодяя получил премию «Молодой Голливуд». Родился на Гавайях, в городе Гонолулу, 20 мая 1968 года. Когда Тимоти был маленьким, семья перебралась в Калифорнию. В детстве он сочетал интерес к искусствам с занятиями плаванием и даже выступал на национальных соревнованиях во время учебы в университете. У Олифанта был непростой выбор — архитектура или актерское мастерство, в итоге он остановился на втором варианте. Первые шаги после обучения актер делал на театральных подмостках, за что получил премию «Мир театра». Но со временем решил переключиться на кино. Выдающаяся внешность сделала свое дело, и уже в самом начале кинокарьеры Тимоти попал на эпизодические роли в актерский состав фильма «Крик-2» и сериала «Секс в большом городе». Следующая роль была более заметной — он принял участие в успешном проекте «Экстази», сыграв наркодилера. В фильме «Клуб разбитых сердец: Романтическая комедия» актеру досталась уже роль первого плана. Сериал «Дэдвуд» сделал Тимоти звездой. Следующий успех пришел после выхода сериала «Правосудие», эта работа была отмечена номинацией на «Эмми». Затем последовала череда главных и второстепенных ролей, но в каждой из них Тимоти смотрелся гармонично. Даже принимал участие в звездном фильме «Однажды в… Голливуде» и нашумевших сериалах «Фарго» и «Мандалорец».