Дэдвуд
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Дэдвуд

Дэдвуд (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.92019, Deadwood
Драма, Криминал103 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Культовый телевестерн возвращается в полнометражной версии, чтобы наконец довести историю до финала. Герои встретятся через 10 лет после событий 3-го сезона, чтобы отметить признание родной Южной Дакоты официальным штатом. В гонке за неизбежными изменениями возродится былое соперничество. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.4 IMDb