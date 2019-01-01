Дэдвуд (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.92019, Deadwood
Драма, Криминал103 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Культовый телевестерн возвращается в полнометражной версии, чтобы наконец довести историю до финала. Герои встретятся через 10 лет после событий 3-го сезона, чтобы отметить признание родной Южной Дакоты официальным штатом. В гонке за неизбежными изменениями возродится былое соперничество. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДМРежиссёр
Даниэль
Минахан
- Актёр
Тимоти
Олифант
- Актёр
Иэн
Макшейн
- МПАктриса
Молли
Паркер
- Актриса
Паула
Малкомсон
- УЭАктёр
У.
Эрл Браун
- ДКАктёр
Дэйтон
Калли
- КДАктриса
Ким
Диккенс
- Актёр
Брэд
Дуриф
- АГАктриса
Анна
Ганн
- Актёр
Джон
Хоукс
- ДМСценарист
Дэвид
Милч
- БЛСценарист
Брайан
Ло
- ГФПродюсер
Грегг
Финберг
- ДПХудожник
Дэвид
Поттс
- ДБХудожница
Джени
Брайант
- ДКОператор
Дэвид
Клайн
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль