Биография

Иэн МакШейн – английский актер, режиссер – родился 29.09.1942 г. В 2005 году получил звание самого сексуального телезлодея по мнению журнала «People». Был удостоен премии «Золотой Глобус». Будущий актер появился на свет в семье известного английского футболиста Гарри МакШейна. После того как окончил школу, поступил в Королевскую академию драматических искусств. За 1 семестр до окончания университета актер бросил учебу ради роли в фильме «Дикие и жаждущие». Участие в проекте послужило тригером к дальнейшим съемкам. Предложение на МакШейна посыпались одно за другим. Роли Иэн МакШейк получил в сериалах «Женщина-полицейский», «Чья это жизнь в конце концов?», «Битва за Англию», «Выкуп», «Злодей». Всего в послужном списке актер Иэн МакШейн накопил больше 80 картин. Настоящая слава пришла после съемок в сериале «Лавджой», где он мастерски сыграл обаятельного мошенника. Иэн МакШейн сделал ставку на амплуа злодея и не прогадал. Последующие отрицательные роли в фильмах Иэн МакШейн сыграл блестяще. «Сексуальная тварь», «Дэдвуд» закрепили за ним это звание. В 2011 году компания Дисней пригласила МакШейна участвовать в съемках фильма «Пираты Карибского моря: на странных берегах». Актер также озвучивал известные мультфильмы «Кунг-фу Панда», «Шрек – 3».