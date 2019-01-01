Джон Уик 3
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Джон Уик 3

Джон Уик 3 (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.42019, John Wick: Chapter 3 - Parabellum
Боевики, Триллеры125 мин18+

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Сюжет

Продолжение истории Джона Уика, который в одиночку противостоит самым опасным киллерам. Фильм «Джон Уик 3» — ураганный боевик с элементами триллера и Киану Ривзом в главной роли.

Пользуясь форой в час, Джон ищет убежища. Безуспешно пытаясь скрыться в городской библиотеке, он с боем добирается до одной из бандитских резиденций, где заручается помощью старой знакомой. У Джона только одна надежда на прекращение преследования: встреча со Старейшиной и повторная клятва… Ради этой встречи придется пройти через пустыню и принести в жертву больше, чем Джон готов отдать.

Выживания уже недостаточно: на что пойдет главный герой, чтобы перевернуть криминальный мир? Смотрите сами: «Джон Уик 3» в хорошем качестве доступен на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джон Уик 3»

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