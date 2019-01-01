Джон Уик 3 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение истории Джона Уика, который в одиночку противостоит самым опасным киллерам. Фильм «Джон Уик 3» — ураганный боевик с элементами триллера и Киану Ривзом в главной роли.



Пользуясь форой в час, Джон ищет убежища. Безуспешно пытаясь скрыться в городской библиотеке, �он с боем добирается до одной из бандитских резиденций, где заручается помощью старой знакомой. У Джона только одна надежда на прекращение преследования: встреча со Старейшиной и повторная клятва… Ради этой встречи придется пройти через пустыню и принести в жертву больше, чем Джон готов отдать.



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