Джон Уик 3 (фильм, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Продолжение истории Джона Уика, который в одиночку противостоит самым опасным киллерам. Фильм «Джон Уик 3» — ураганный боевик с элементами триллера и Киану Ривзом в главной роли.
Пользуясь форой в час, Джон ищет убежища. Безуспешно пытаясь скрыться в городской библиотеке, �он с боем добирается до одной из бандитских резиденций, где заручается помощью старой знакомой. У Джона только одна надежда на прекращение преследования: встреча со Старейшиной и повторная клятва… Ради этой встречи придется пройти через пустыню и принести в жертву больше, чем Джон готов отдать.
Выживания уже недостаточно: на что пойдет главный герой, чтобы перевернуть криминальный мир? Смотрите сами: «Джон Уик 3» в хорошем качестве доступен на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Чад
Стахелски
- Актёр
Киану
Ривз
- ХБАктриса
Холли
Берри
- Актёр
Иэн
Макшейн
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- Актёр
Марк
Дакаскос
- АКАктёр
Азия
Кейт Диллон
- ЛРАктёр
Лэнс
Реддик
- ТСАктёр
Тобиаш
Сигал
- Актриса
Анжелика
Хьюстон
- СТАктёр
Саид
Тагмауи
- ШХСценарист
Шей
Хаттен
- ККСценарист
Крис
Коллинз
- МАСценарист
Марк
Абрамс
- ДКСценарист
Дерек
Колстад
- Продюсер
Джоби
Харольд
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- Продюсер
Эрика
Ли
- МДАктёр дубляжа
Максим
Дахненко
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- ЛМХудожник
Лука
Моска
- ДЛОператор
Дан
Лаустсен
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс