Биография

Чад Стахелски – режиссер и каскадер, родившийся 20 сентября 1968 года в небольшом городке Палмер, штат Массачусетс. До начала карьеры в кино он занимался кикбоксингом и выиграл много титулов MMA. Стахелски учился в университете Южной Калифорнии. Перед тем как связать свою судьбу с миром кино, он работал в академии боевых искусств, принадлежащей Дэну Иносанто. Чад был близким другом актера Брэндона Ли, трагически погибшего во время работы над имеющим культовый статус фильмом «Ворон». О личной жизни режиссера известно мало. В открытых источниках есть информация, что он был женат на Хайди Манимейкер, дублерше Скарлетт Йоханнсон в образе Черной вдовы. Стахелски начинал с ролей в малобюджетных лентах о боевых искусствах. В их числе – третья часть «Кровавого спорта». В качестве дублера Чад дебютировал на съемках «Ворона» (1994). После смерти Ли он доиграл роль Эрика Дрэйвена. Благодаря этому картина все-таки увидела свет. Важным этапом в карьере Стахелски стала работа на съемочной площадке «Матрицы», где он был дублером Киану Ривза. В 2014 году состоялся его режиссерский дебют. Первый фильм Стахелски – «Джон Уик» – понравился как зрителям, так и критикам. После Чад снял два продолжения.