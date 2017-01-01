Джон Уик 2
Wink
Фильмы
Джон Уик 2

Джон Уик 2 (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.42017, John Wick: Chapter Two
Боевики, Триллеры117 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Отставной киллер вынужден платить по счетам за клятву, которую дал в прошлой жизни. Фильм «Джон Уик 2» — продолжение неонуарного боевика с Киану Ривзом в главной роли.

События сиквела развиваются сразу же после завершения первой части. Босс Каморры, Сантино Д'Антонио, напоминает Уику об одном из двух непреложных правил преступного мира: кровавая клятва должна быть исполнена. Уик когда-то дал Сантино такую клятву в обмен на помощь, и пришла его очередь отдавать должок: выполнить заказ на убийство. Уик пытается убедить криминального босса в том, что отошел от дел, но тот не принимает отказов. Однако проблемы у Джона не только с итальянской мафией: кажется, все наемники Нью-Йорка тоже считают его либо врагом, либо добычей…

Выполнит ли Джон клятву? Сможет ли скрыться от преследования? Смотреть «Джон Уик 2» в хорошем качестве можно по подписке «Трансформер Акция» на Wink.

Джон Уик 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джон Уик 2»

Всё