Джон Уик 2 (фильм, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Отставной киллер вынужден платить по счетам за клятву, которую дал в прошлой жизни. Фильм «Джон Уик 2» — продолжение неонуарного боевика с Киану Ривзом в главной роли.
События сиквела развиваются сразу же после завершения первой части. Босс Каморры, Сантино Д'Антонио, на�поминает Уику об одном из двух непреложных правил преступного мира: кровавая клятва должна быть исполнена. Уик когда-то дал Сантино такую клятву в обмен на помощь, и пришла его очередь отдавать должок: выполнить заказ на убийство. Уик пытается убедить криминального босса в том, что отошел от дел, но тот не принимает отказов. Однако проблемы у Джона не только с итальянской мафией: кажется, все наемники Нью-Йорка тоже считают его либо врагом, либо добычей…
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Чад
Стахелски
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Риккардо
Скамарчо
- Актёр
Иэн
Макшейн
- Актриса
Руби
Роуз
- Актёр
Коммон
- КДАктриса
Клаудия
Джерини
- ЛРАктёр
Лэнс
Реддик
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- ТСАктёр
Тобиаш
Сигал
- Актёр
Джон
Легуизамо
- ДКСценарист
Дерек
Колстад
- РБПродюсер
Роберт
Берначчи
- КСПродюсер
Кевин
Скотт Фрайкс
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- Продюсер
Эрика
Ли
- МДАктёр дубляжа
Максим
Дахненко
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- ЛМХудожник
Лука
Моска
- ДЛОператор
Дан
Лаустсен
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс