Джон Уик 2 (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Отставной киллер вынужден платить по счетам за клятву, которую дал в прошлой жизни. Фильм «Джон Уик 2» — продолжение неонуарного боевика с Киану Ривзом в главной роли.



События сиквела развиваются сразу же после завершения первой части. Босс Каморры, Сантино Д'Антонио, на�поминает Уику об одном из двух непреложных правил преступного мира: кровавая клятва должна быть исполнена. Уик когда-то дал Сантино такую клятву в обмен на помощь, и пришла его очередь отдавать должок: выполнить заказ на убийство. Уик пытается убедить криминального босса в том, что отошел от дел, но тот не принимает отказов. Однако проблемы у Джона не только с итальянской мафией: кажется, все наемники Нью-Йорка тоже считают его либо врагом, либо добычей…



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