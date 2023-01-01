Биография

Максим Дахненко – актер театра и кино, заслуженный артист РФ, обладатель литературно-театральной премии «Хрустальная роза Виктора Розова». Родился в Омске в актерской семье. Когда мальчику исполнилось 5 лет, родителям предложили работу в Кемеровском областном театре драмы имени Луначарского, поэтому семья переехала в Кемерово. С детства он рос в атмосфере театрального искусства, ходил на спектакли с участием родителей. Наблюдая, как талантливые артисты театра исполняют на сцене яркие роли, Максим Дахненко решил, что продолжит семейное дело и станет известным актером. Окончив школу, он уехал в столицу и стал студентом Высшего театрального училища им. Щепкина. После окончания учебы в 1993 г. начинающего актера приняли в МХАТ им. Горького, где он сыграл в таких известных постановках, как «Мастер и Маргарита», «Три сестры», «Гамлет». Параллельно артист начал сниматься в кино. Сначала он участвовал в небольших эпизодах, а затем получил роли главных злодеев в картинах «Последний день» и «Обмен». Со временем актера все чаще стали приглашать на роли суровых представителей закона. В нескольких фильмах Максим Дахненко перевоплотился в полицейского, сотрудника службы безопасности, представителя ФСБ, майора УСБ. Он снялся в сериалах «Невский», «Высокие ставки», картинах «Выжить после – 3», «Реализация», «Фантом», «Адмиралы района».