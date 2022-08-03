Солнцепек
Wink
Фильмы
Солнцепек
9.42021, Солнцепек
Драма, Боевик127 мин18+

Солнцепек

О фильме

Бывший афганец не хочет воевать, но должен спасти семью. Душераздирающий фильм о событиях в Луганске в мае 2014 года.

Лето, которое в каждый дом принесло ощущение безысходности… События ленты разворачиваются в период военных действий в Донбассе. Владислав Новожилов, ветеран Афганской войны, хочет спасти семью и пытается вывезти родных из зоны боевых действий, избегая конфликтов. По трагическому стечению обстоятельств Влад остается без документов и попадает в Луганск. Отказываясь снова брать в руки оружие, он решает стать водителем скорой помощи.

Сможет ли Влад сохранить человечность и спасти свою семью? Смотреть фильм «Солнцепек» в хорошем качестве онлайн можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Солнцепек»