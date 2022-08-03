Бывший афганец не хочет воевать, но должен спасти семью. Душераздирающий фильм о событиях в Луганске в мае 2014 года.



Лето, которое в каждый дом принесло ощущение безысходности… События ленты разворачиваются в период военных действий в Донбассе. Владислав Новожилов, ветеран Афганской войны, хочет спасти семью и пытается вывезти родных из зоны боевых действий, избегая конфликтов. По трагическому стечению обстоятельств Влад остается без документов и попадает в Луганск. Отказываясь снова брать в руки оружие, он решает стать водителем скорой помощи.



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