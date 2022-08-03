Солнцепек
О фильме
Бывший афганец не хочет воевать, но должен спасти семью. Душераздирающий фильм о событиях в Луганске в мае 2014 года.
Лето, которое в каждый дом принесло ощущение безысходности… События ленты разворачиваются в период военных действий в Донбассе. Владислав Новожилов, ветеран Афганской войны, хочет спасти семью и пытается вывезти родных из зоны боевых действий, избегая конфликтов. По трагическому стечению обстоятельств Влад остается без документов и попадает в Луганск. Отказываясь снова брать в руки оружие, он решает стать водителем скорой помощи.
Сможет ли Влад сохранить человечность и спасти свою семью? Смотреть фильм «Солнцепек» в хорошем качестве онлайн можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
4.5 IMDb
- МБРежиссёр
Максим
Бриус
- МВРежиссёр
Михаил
Вассербаум
- Актёр
Александр
Бухаров
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Алексей
Кравченко
- МДАктёр
Максим
Дахненко
- МДАктриса
Марина
Денисова
- АТАктёр
Андрей
Терентьев
- СТАктриса
Светлана
Терентьева
- ГБАктёр
Глеб
Борисов
- НТАктёр
Никита
Терентьев
- АСАктриса
Анна
Сорока
- ВИСценарист
Владимир
Измайлов
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- АКПродюсер
Александр
Колдаков
- ИЗПродюсер
Ирина
Зайцева
- ГКПродюсер
Генрих
Кен
- АКХудожник
Александр
Котиков
- ЕАХудожник
Евгений
Архангельский
- ВБМонтажёр
Владимир
Беззубченко
- ВГОператор
Владислав
Гурчин
- АПОператор
Александр
Полагаев
- ГЖОператор
Гарик
Жамгарян
- ДАОператор
Дмитрий
Арефев
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев