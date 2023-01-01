Кукольник
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Кукольник
7.52022, Кукольник 1 сезон
Детективы, Триллеры18+

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Кукольник (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Мрачный детектив о следовательнице, которая ищет маньяка при помощи экспериментального препарата. У серийного убийцы по прозвищу Кукольник есть свой узнаваемый почерк: он душит женщин и оставляет у них в руках нарядно одетых кукол. Кажется, что его жертв ничто не связывает, а сам маньяк не оставляет следов. За его поимку берется следовательница Антонина, несмотря на то, что сама мечтает уйти со службы. Чтобы расследование шло эффективнее, Антонина решается на эксперимент – ей вводят особый препарат, призванный помочь понять преступника. К чему приведет это решение, узнаете из сериала 2022 года «Кукольник», посмотрев его онлайн в сервисе Wink.

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Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кукольник»

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