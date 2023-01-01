Биография

Ольга Филиппова — российская актриса кино и театра. Родилась в Долгопрудном 23 января 1977 года. С детства девочка хорошо пела и мечтала стать певицей. Она прошла курс вокала в музыкальной школе, танцевала, любила рукоделие. Родители поддерживали творчество, но девушка после школы поступила в технический колледж, а оттуда — в Гнесинку к Григорию Гурвичу. В студенчестве начала играть в театре, например, в постановке «Летучая мышь». Ольга Филиппова известна зрителям по лентам «Кармен» и «Райские яблочки». До этого имя артистки знали только театралы. В кинематографе артистке сначала давали эпизодические роли, например, в лентах «ДМБ-002», «Условный рефлекс», «Черный ворон». Также играла в проектах «Солдаты», «Большая прогулка» и других.