Кровные узы
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Кровные узы

Кровные узы (сериал, 2008) смотреть онлайн бесплатно

8.72008, Кровные узы 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сестры Кристина и Марина Ушаковы находятся в состоянии постоянной вражды, они ненавидят друг друга с детства. Уже тогда девочки не могли поделить ни игрушки, ни одежду, ни даже родителей. Каждая была уверена, что все самое лучшее у другой. Всегда спорили о том, кого же больше любит мама. Повзрослев, девушки становятся заклятыми врагами. Каждая из них претендует на имущество, нажитое родителями. Младшая сестра подозревает старшую в причастности к смерти матери. Марина клянется лишить родственницу всего - денег, любви, счастья. Для начала она соблазняет мужа Кристины Олега.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кровные узы»

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