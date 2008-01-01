Кровные узы. Серия 1
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Кровные узы (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.72008, Кровные узы. Серия 1
Мелодрама, Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сестры Кристина и Марина Ушаковы находятся в состоянии постоянной вражды, они ненавидят друг друга с детства. Уже тогда девочки не могли поделить ни игрушки, ни одежду, ни даже родителей. Каждая была уверена, что все самое лучшее у другой. Всегда спорили о том, кого же больше любит мама. Повзрослев, девушки становятся заклятыми врагами. Каждая из них претендует на имущество, нажитое родителями. Младшая сестра подозревает старшую в причастности к смерти матери. Марина клянется лишить родственницу всего - денег, любви, счастья. Для начала она соблазняет мужа Кристины Олега.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.0 IMDb