Биография

Российский актер Сергей Петров – один из тех, кто отличается небывалой продуктивностью: он снялся более чем в 90 лентах. Зрителям полюбились яркие, интересные, привлекательные герои Петрова – люди с непростыми характерами. Сергей родился в Новосибирске. О своем детстве он предпочитал не распространяться, однако никогда не скрывал, что рано заинтересовался актерской профессией. Поступив в театральное училище в родном городе, он окончил его и получил место в театральной труппе местного ТЮЗа «Глобус». Скоро артист почувствовал, что в Новосибирске исчерпал свои возможности, и отправился в Ригу, а затем – в Москву. Свои первые роли Сергей Петров сыграл в театре, но истинный успех ему принес кинематограф. Режиссеры рассмотрели в нем талант, отметили умение органично держаться в кадре. Одним из первых – и заметных – фильмов Сергея Петрова стал телесериал «Петербургские тайны». Именно после этих съемок предложения посыпались на не самого опытного актера как из рога изобилия. И хотя преимущественно Петрову доставались второстепенные персонажи, он умел вдохнуть в них силу и выразительность. Его герои никогда не выглядели как статисты, всегда казались живыми, интересными и запоминающимися.