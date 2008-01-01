WinkСериалыКровные узы1-й сезон2-я серия
Кровные узы (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.72008, Кровные узы. Серия 2
Мелодрамы, Детективы18+
Сезоны и серии
Сюжет
Сестры Кристина и Марина Ушаковы находятся в состоянии постоянной вражды, они ненавидят друг друга с детства. Уже тогда девочки не могли поделить ни игрушки, ни одежду, ни даже родителей. Каждая была уверена, что все самое лучшее у другой. Всегда спорили о том, кого же больше любит мама. Повзрослев, девушки становятся заклятыми врагами. Каждая из них претендует на имущество, нажитое родителями. Младшая сестра подозревает старшую в причастности к смерти матери. Марина клянется лишить родственницу всего - денег, любви, счастья. Для начала она соблазняет мужа Кристины Олега.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.0 IMDb
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- Актриса
Юлия
Маврина
- Актриса
Ольга
Филиппова
- ЭЛАктёр
Эльдар
Лебедев
- Актёр
Всеволод
Шиловский
- Актёр
Борис
Клюев
- ВТАктёр
Виктор
Тереля
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- АЛАктриса
Анна
Легчилова
- СПАктёр
Сергей
Петров
- МСАктёр
Максим
Сорокин
- ПВСценарист
Пётр
Внуков
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
�Дмитрий
Зайцев
- ИИМонтажёр
Ильдар
Измайлов
- ВБОператор
Владимир
Быховский