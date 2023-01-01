Биография

Юлия Маврина — российская актриса. Родилась в Крыму 10 сентября 1984 года. Юлия росла творческим ребенком, поэтому родители отдали ее в музыкальную школу. Позже девочка попала на шоу талантов «Утренняя звезда», после чего убедилась в своем сценическом потенциале. Не успев окончить школу, Маврина поступила в Санкт-Петербургскую театральную академию на эстрадное отделение. Впервые на экране Юлия Маврина появилась в драме Игоря Масленникова «Письма к Эльзе», где ей сразу досталась главная роль. Далее последовали роли в фильмах «Золушка» и «Бедный, бедный Павел», а также в шестом сезоне сериала «Убойная сила». Другие известные проекты с участием актрисы: сериалы «Sпарта», «На солнечной стороне улицы» и «Ирония любви».