Ирония любви (2019)
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Ирония любви (2019)

Ирония любви (2019) (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.92019, Ирония любви (2019) 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Аля работала медсестрой в больнице, растила дочку Нику, любила свою работу и мужа Антона. Только Антон, выглядевший идеальным со стороны, оказался домашним тираном… Из-за любви к дочери и страха ее потерять, Аля все прощала, пока однажды на дежурстве не познакомилась с оперативником Виктором. Добрый и надежный Виктор очень понравился Але... но выяснилось, что он женат.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Ирония любви (2019)»

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