Ирония любви (2019). Серия 3
Wink
Сериалы
Ирония любви (2019)
1-й сезон
3-я серия

Ирония любви (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.02019, Ирония любви (2019). Серия 3
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Аля работала медсестрой в больнице, растила дочку Нику, любила свою работу и мужа Антона. Только Антон, выглядевший идеальным со стороны, оказался домашним тираном… Из-за любви к дочери и страха ее потерять, Аля все прощала, пока однажды на дежурстве не познакомилась с оперативником Виктором. Добрый и надежный Виктор очень понравился Але... но выяснилось, что он женат.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ирония любви (2019)»