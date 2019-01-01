Ирония любви (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Аля работала медсестрой в больнице, растила дочку Нику, любила свою работу и мужа Антона. Только Антон, выглядевший идеальным со стороны, оказался домашним тираном… Из-за любви к дочери и страха ее потерять, Аля все прощала, пока однажды на дежурстве не познакомилась с оперативником Виктором. Добрый и надежный Виктор очень понравился Але... но выяснилось, что он женат.

