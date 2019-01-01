Ирония любви (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.02019, Ирония любви (2019). Серия 1
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Аля работала медсестрой в больнице, растила дочку Нику, любила свою работу и мужа Антона. Только Антон, выглядевший идеальным со стороны, оказался домашним тираном… Из-за любви к дочери и страха ее потерять, Аля все прощала, пока однажды на дежурстве не познакомилась с оперативником Виктором. Добрый и надежный Виктор очень понравился Але... но выяснилось, что он женат.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- ЕНАктриса
Елизавета
Нилова
- Актёр
Игорь
Стам
- ИБАктёр
Иван
Батарев
- Актриса
Юлия
Маврина
- АСАктриса
Антонина
Степакова
- ВОАктёр
Виталий
Олечкин
- ККАктриса
Кира
Кауфман
- ДЛАктёр
Дмитрий
Луговкин
- ОКАктриса
Ольга
Кирсанова-Миропольская
- ВМАктёр
Валерий
Малюшин
- МКСценарист
Михаил
Кабанов
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- ЕШПродюсер
Екатерина
Швейко
- ССПродюсер
Сергей
Серебряный
- ВНХудожник
Владислав
Никулин