Биография

Игорь Стам — российский актер кино, телевидения и театра. Номинант на премию «Золотая маска» и обладатель гран-при фестиваля «Амурская осень». Родился в Калининграде 18 декабря 1983 года. После получения аттестата прошел отбор в престижное Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве. Затем служил в театре «Ленком Марка Захарова», а после оказался в Российском академическом молодежном театре. Также появлялся на сцене Театрального центра имени Мейерхольда, Центра драматургии и режиссуры. Ставил спектакли на площадке «Театр.doc». Играл в постановках «Юнона и Авось», «Кастинг», «Тартюф», «Алые паруса». Первую роль на экране Игорь Стам сыграл еще в 2003 году в историческом сериале «Бедная Настя». Сегодня фильмография актера насчитывает более 30 работ. Его можно увидеть в таких сериалах, как «Регби», «Моя любимая мишень», «Команда Б», «Карпов», «Пятницкий», «Ирония любви», «Сердцеедки», «Спецбат».