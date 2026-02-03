9.32023, Холодное блюдо 1 сезон
Мелодрама18+
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Холодное блюдо (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Дана работает в рекламном агентстве и встречается с Кириллом, сыном генерального директора. Молодым людям приходится скрывать свою связь из-за мамы Кирилла, которая не любит Дану и хочет свести сына с «более достойной» девушкой.
В агентство приходит новый заказчик — бизнесмен Никита. Они с Даной совместно работают над проектом, много общаются, вызывая недовольство Кирилла. Никита начинает ухаживать за Даной, и вскоре она понимает, что влюбилась. Кирилл не готов мириться с проигрышем, поэтому девушка увольняется с работы.
Спустя месяц головокружительного романа Никита и Дана принимают решение пожениться, но прямо на свадьбе жених бросает ее… Дана узнает, что когда-то они были знакомы. Она — его первая любовь…
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- АПАктриса
Антонина
Паперная
- Актёр
Игорь
Стам
- АБАктёр
Александр
Буянов
- АМАктёр
Александр
Мазаев
- АПАктриса
Анастасия
Пьянова
- АДАктёр
Антон
Даниленко
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- ТСПродюсер
Татьяна
Северюхина
- ММПродюсер
Михаил
Молотов
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- АКПродюсер
Андрей
Куценко
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- МКХудожник
Михаил
Карягин
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- АМОператор
Алексей
Макеев
- ФЧКомпозитор
Филипп
Чернов