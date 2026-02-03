Холодное блюдо (сериал, 2023) смотреть онлайн

Дана работает в рекламном агентстве и встречается с Кириллом, сыном генерального директора. Молодым людям приходится скрывать свою связь из-за мамы Кирилла, которая не любит Дану и хочет свести сына с «более достойной» девушкой.



В агентство приходит новый заказчик — бизнесмен Никита. Они с Даной совместно работают над проектом, много общаются, вызывая недовольство Кирилла. Никита начинает ухаживать за Даной, и вскоре она понимает, что влюбилась. Кирилл не готов мириться с проигрышем, поэтому девушка увольняется с работы.



Спустя месяц головокружительного романа Никита и Дана принимают решение пожениться, но прямо на свадьбе жених бросает ее… Дана узнает, что когда-то они были знакомы. Она — его первая любовь…

