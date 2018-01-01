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Сериалы
Холодное блюдо
Актёры и съёмочная группа сериала «Холодное блюдо»

Актёры и съёмочная группа сериала «Холодное блюдо»

Режиссёры

Игорь Мужжухин

Игорь Мужжухин

Режиссёр

Актёры

Антонина Паперная

Антонина Паперная

Актриса
Игорь Стам

Игорь Стам

Актёр
Александр Буянов

Александр Буянов

Актёр
Александр Мазаев

Александр Мазаев

Актёр
Анастасия Пьянова

Анастасия Пьянова

Актриса
Антон Даниленко

Антон Даниленко

Актёр

Сценаристы

Валерия Подорожнова

Валерия Подорожнова

Сценарист

Продюсеры

Татьяна Северюхина

Татьяна Северюхина

Продюсер
Михаил Молотов

Михаил Молотов

Продюсер
Людмила Жигалова

Людмила Жигалова

Продюсер
Андрей Куценко

Андрей Куценко

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер
Ольга Манеева

Ольга Манеева

Продюсер

Художники

Михаил Карягин

Михаил Карягин

Художник

Монтажёры

Максим Григорьев

Максим Григорьев

Монтажёр

Операторы

Алексей Макеев

Алексей Макеев

Оператор

Композиторы

Филипп Чернов

Филипп Чернов

Композитор