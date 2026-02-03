Солнце за облаками
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Солнце за облаками
9.22024, Солнце за облаками 1 сезон
Мелодрама18+
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Солнце за облаками (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Стоматолог Вика счастлива в браке с Максимом. Вскоре у женщины начинаются проблемы: карьера оказывается под угрозой из-за влиятельной пациентки, а семейную жизнь разрушает измена мужа.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

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Актёры и съёмочная группа сериала «Солнце за облаками»