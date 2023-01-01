Биография

Кристина Веденеева — российская актриса кино и телевидения. Родилась в Орске 22 августа 1993 года. В детстве Кристина занималась хореографией и ходила в музыкальную школу. По окончании 11 классов она поступила в педагогический вуз. Получив первый диплом, отправилась штурмовать ГИТИС и в 2016 году прошла конкурс. Впервые Кристина Веденеева появилась на экранах в 2019 году на телеканале ТВЦ — ей досталась небольшая роль в сериале «Детектив на миллион». Следующей работой в фильмографии актрисы стала полнометражная картина «Неадекватные люди 2» Романа Каримова. В 2021-м она пополнила портфолио многосерийными драмами «Ваша честь» и «Частная жизнь». Также Веденееву можно увидеть в ленте «Клипмейкеры» в роли Гели.