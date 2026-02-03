Солнце за облаками. Сезон 1. Серия 1
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Солнце за облаками
1-й сезон
1-я серия
9.22024, Солнце за облаками. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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Солнце за облаками (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Стоматолог Вика счастлива в браке с Максимом. Вскоре у женщины начинаются проблемы: карьера оказывается под угрозой из-за влиятельной пациентки, а семейную жизнь разрушает измена мужа.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Солнце за облаками»