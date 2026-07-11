Выйти из группы (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Подросток, находясь в поисках своего места в мире, попадает в группу социальной сети, которая набирает ребят в загадочное братство. Пройдя через серию испытаний, подростки должны доказать, что они особенные. Очередным заданием является реальное убийство. Одумавшись, герой должен спастись от вчерашних «друзей» и разоблачить настоящих преступников.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- МТРежиссёр
Мария
Тумова
- ЗМАктриса
Зоя
Мансурова
- ВХАктёр
Владислав
Ходосевич
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актриса
Александра
Бабаскина
- Актриса
Анна
Чурина
- Актриса
Марина
Куделинская
- ЛСАктёр
Лев
Семашков
- АТАктёр
Александр
Теплов
- ВМАктёр
Владимир
Мантуров
- ПКАктёр
Петр
Королёв
- Актёр
Алексей
А. Петрухин
- Актёр
Михаил
Коновалов
- НПАктёр
Никита
Панов
- Актёр
Игорь
Стам
- МТСценарист
Мария
Тумова
- Сценарист
Алексей
А. Петрухин
- Продюсер
Алексей
А. Петрухин
- ВЧПродюсер
Вячеслав
Чернявский
- АЧХудожница
Анна
Чернова
- НЛМонтажёр
Николай
Лобжанидзе
- ИБОператор
Илья
Бойко