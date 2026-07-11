Подросток, находясь в поисках своего места в мире, попадает в группу социальной сети, которая набирает ребят в загадочное братство. Пройдя через серию испытаний, подростки должны доказать, что они особенные. Очередным заданием является реальное убийство. Одумавшись, герой должен спастись от вчерашних «друзей» и разоблачить настоящих преступников.

