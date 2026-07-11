Выйти из группы
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2021, Выйти из группы
Триллер, Боевик101 мин18+
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Выйти из группы (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Подросток, находясь в поисках своего места в мире, попадает в группу социальной сети, которая набирает ребят в загадочное братство. Пройдя через серию испытаний, подростки должны доказать, что они особенные. Очередным заданием является реальное убийство. Одумавшись, герой должен спастись от вчерашних «друзей» и разоблачить настоящих преступников.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Выйти из группы»