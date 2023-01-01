Биография

Владислав Ходосевич – актер кино и телевидения, родился 4 ноября 1999 года. Фильмография насчитывает более 20 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Физрук», «ОСА», «След» и др. Свою кинокарьеру актер начал в 2013 году. Дебютным фильмом Владислава Ходосевича стала многосерийная комедия «Наследники». Затем актер снялся в детективном сериале «ОСА». Участвовал в многосерийном мистическом детективе «Пятая стража». Роль айтишника сыграл в сериале «Ботаны». В 2014 году на экраны вышла телевизионная мелодрама «Верь мне» с участием актера. В том же году одну из ролей Владислав Ходосевич сыграл в многосерийной комедии «Физрук». Партнерами по съемочной площадке стали Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Полина Гренц, Анастасия Панина и др. В 2015 году фильмография актера пополнилась еще несколькими проектами, среди которых многосерийная драма «Лондонград. Знай наших» с Никитой Ефремовым в главной роли, военная телевизионная кинолента «По законам военного времени» с Екатериной Климовой и Евгением Воловенко и др. В 2016 году актер снялся в короткометражке «Филин». В 2018 году был задействован в фильме «Гаражный Папа».