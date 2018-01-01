Биография

Анна Чурина – актриса и модель. Появилась на свет 23 июля 1978 года в семье инженеров-атомщиков в закрытом городке Свердловск-45. Состоит в браке с режиссером и продюсером А. Петрухиным, пара воспитывает дочь. Получила первое образование в сфере иностранных языков (2001, Нижегородский лингвистический университет). Яркая внешность позволила девушке реализоваться в модельном бизнесе в европейских и американских агентствах. Участвовала в актерских курсах и начала сниматься в зарубежных кинолентах. Актерское образование завершила в 2006 году, став выпускницей ВГИКа (мастерская В. Мирзоева, С. Соловьева). Список фильмов Анны Чуриной включает свыше 50 лент, в том числе сериалов и короткометражек. Дебютировала в сериале «La Banda» (Италия, 2001). В числе главных ролей: Натия в драме «Последний искатель» (2007), Лида в «Старшей сестре» (2013), кардиолог Вера в «Я не такой. Я не такая» (2019). Награду за лучшую женскую роль на фестивале «В кругу семьи» (2018) получила за работу в драме «Потерянное отражение. Исповедь содержанки» (2017). Яркие образы Чуриной представлены в кинолентах «Две судьбы», «Никогда не забуду тебя!», «Найти мужа в большом городе», «Училка». Имеет опыт работы сценаристом (лента «Кризис жанра», 2015).