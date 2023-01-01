Фильм Непослушная (2023)
О фильме
Будущий эколог заключает пари с бизнесменом. Эротическая мелодрама с Александром Петровым в духе «50 оттенков серого».
Студентка-активистка Эля бережет природу, спасает животных и сортирует мусор. Однажды в ее университет приезжает глава строительной компании Матвей, чтобы презентовать студентам-экологам план застройки в Битцевском лесопарке. Эля без стеснения критикует проект, привлекая тем самым внимание бизнесмена. После неудачной попытки откупиться Матвей предлагает Эле пари: он заморозит стройку, если девушка в течение семи дней будет выполнять его желания и жить с ним под одной крышей.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Суворов
- Актёр
Александр
Петров
- АРАктриса
Анастасия
Резник
- Актёр
Ян
Цапник
- СААктёр
Семён
Арзуманов
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актриса
Анна
Чурина
- Актёр
Никита
Тарасов
- ННАктриса
Нелли
Неведина
- ГКАктёр
Глеб
Кулаков
- НПАктёр
Никита
Померанцев
- ФДСценарист
Федор
Деревянский
- ДССценарист
Дмитрий
Суворов
- ДСПродюсер
Дмитрий
Суворов
- ЭДПродюсер
Эльвира
Дмитриевская
- АЛПродюсер
Андрей
Ляхов
- ГГПродюсер
Гавриил
Гордеев
- ПБХудожница
Полина
Брик
- СКМонтажёр
Сергей
Кучеров
- АБМонтажёр
Анна
Беспалова
- ПКОператор
Павел
Капинос