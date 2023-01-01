Фильм Непослушная (2023)

Будущий эколог заключает пари с бизнесменом. Эротическая мелодрама с Александром Петровым в духе «50 оттенков серого».



Студентка-активистка Эля бережет природу, спасает животных и сортирует мусор. Однажды в ее университет приезжает глава строительной компании Матвей, чтобы презентовать студентам-экологам план застройки в Битцевском лесопарке. Эля без стеснения критикует проект, привлекая тем самым внимание бизнесмена. После неудачной попытки откупиться Матвей предлагает Эле пари: он заморозит стройку, если девушка в течение семи дней будет выполнять его желания и жить с ним под одной крышей.



