Илиана. Верь мне
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Илиана. Верь мне
7.32019, Илиана. Верь мне
Детективы, Драмы103 мин18+
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Илиана. Верь мне (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Встреча красавицы Илианы и профессора Федора Левашова на выставке художника Ивана Бодрова, у его знаменитой картины «Улыбка поляницы», станет роковой. Федора пленит красота, ум и загадочность Илианы. Вскоре они станут семейной парой, но их союз будет далеко не идеален. Откровение Илианы, сделанное однажды во время семейного обеда, шокирует Фeдора. Запланированный ужин с друзьями превратится в опасную игру.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Илиана. Верь мне»

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