7.32019, Илиана. Верь мне
Детективы, Драмы103 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Илиана. Верь мне (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Встреча красавицы Илианы и профессора Федора Левашова на выставке художника Ивана Бодрова, у его знаменитой картины «Улыбка поляницы», станет роковой. Федора пленит красота, ум и загадочность Илианы. Вскоре они станут семейной парой, но их союз будет далеко не идеален. Откровение Илианы, сделанное однажды во время семейного обеда, шокирует Фeдора. Запланированный ужин с друзьями превратится в опасную игру.
Илиана смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Койфман
- ИБАктриса
Ина
Баррон
- ИБАктёр
Иван
Босильчич
- Актриса
Анна
Чурина
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актёр
Макар
Запорожский
- Актёр
Алексей
Морозов
- Актёр
Алексей
Барабаш
- ЛГАктриса
Людмила
Григораш
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- СКАктёр
Сергей
Кореньков
- ВКСценарист
Владимир
Койфман
- ВКПродюсер
Владимир
Койфман
- ЕВАктриса дубляжа
Елена
Вожакина
- ММАктёр дубляжа
Михаил
Морозов
- АПМонтажёр
Андрей
Першин
- ЯПОператор
Ярослав
Процко
- ВИКомпозитор
Виталий
Истомин