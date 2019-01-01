Илиана. Верь мне (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Встреча красавицы Илианы и профессора Федора Левашова на выставке художника Ивана Бодрова, у его знаменитой картины «Улыбка поляницы», станет роковой. Федора пленит красота, ум и загадочность Илианы. Вскоре они станут семейной парой, но их союз будет далеко не идеален. Откровение Илианы, сделанное однажды во время семейного обеда, шокирует Фeдора. Запланированный ужин с друзьями превратится в опасную игру.



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