Биография

Алексей Морозов — российский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Родился в Ленинграде, СССР, 16 ноября 1979 года. Алексей окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства в 2001 году, завершив обучение на кафедре режиссуры. По завершении обучения был приглашен в труппу Малого драматического театра, театра Европы, где проработал до 2016 года. Карьеру киноактера начал в 2000 году, играя Вениамина Михайловича в сериале «ОБЖ». Исполнил роль политрука Клочкова в фильме «28 панфиловцев», играл капитана КГБ Стрижевского в фильме «Нуреев. Белый ворон», а также запомнился широкому зрителю по роли криминалиста Макарова в телесериале «Спецы». В 2019 году дебютировал как сценарист и режиссер, сняв короткометражный фильм «Курорт». Также режиссировал несколько эпизодов мини-сериала «Солнечные дни».