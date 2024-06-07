Пересадка (фильм, 2014) смотреть онлайн

Молодой человек Иван попадает в свой родной город, покинув это место 17 лет назад. Он недоверчиво осматривается по сторонам, пытаясь увидеть в окружающем фрагменты своего детства. В этом городе жила его первая любовь – маленькая Аня. Сейчас ей уже не 12, да и ему тоже. Но мысли о чувстве минувших дней до сих пор не дают ему покоя... Ваня специально поменял билет, чтобы увидеть Анну, но здесь ли она? Помнит ли она его? А вдруг жизнь ее излишне потрепала? 3 часа, чтобы окунуться в бездну первой любви...

