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Пересадка (фильм, 2014) смотреть онлайн

6.62014, Пересадка
Комедия, Короткометражка19 мин18+

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О фильме

Молодой человек Иван попадает в свой родной город, покинув это место 17 лет назад. Он недоверчиво осматривается по сторонам, пытаясь увидеть в окружающем фрагменты своего детства. В этом городе жила его первая любовь – маленькая Аня. Сейчас ей уже не 12, да и ему тоже. Но мысли о чувстве минувших дней до сих пор не дают ему покоя... Ваня специально поменял билет, чтобы увидеть Анну, но здесь ли она? Помнит ли она его? А вдруг жизнь ее излишне потрепала? 3 часа, чтобы окунуться в бездну первой любви...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Пересадка»