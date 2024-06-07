Пересадка (фильм, 2014) смотреть онлайн
6.62014, Пересадка
Комедия, Короткометражка19 мин18+
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О фильме
Молодой человек Иван попадает в свой родной город, покинув это место 17 лет назад. Он недоверчиво осматривается по сторонам, пытаясь увидеть в окружающем фрагменты своего детства. В этом городе жила его первая любовь – маленькая Аня. Сейчас ей уже не 12, да и ему тоже. Но мысли о чувстве минувших дней до сих пор не дают ему покоя... Ваня специально поменял билет, чтобы увидеть Анну, но здесь ли она? Помнит ли она его? А вдруг жизнь ее излишне потрепала? 3 часа, чтобы окунуться в бездну первой любви...
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Короткометражка
КачествоFull HD
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- ИУРежиссёр
Илья
Учитель
- Актёр
Алексей
Морозов
- ЕТАктриса
Екатерина
Тарасова
- ИЗАктёр
Иван
Заваруев
- АКАктёр
Арсений
Кирюхин
- СКАктриса
Софья
Корчагина
- ВКАктёр
Василий
Кирюхин
- ВКАктриса
Валерия
Колонтай
- ВПАктёр
Вадим
Пятигорский
- ИУСценарист
Илья
Учитель
- ИЗСценарист
Иван
Заваруев
- АСПродюсер
Александр
Саенко
- ВКПродюсер
Валерия
Колонтай
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- ЯМХудожница
Яна
Митт
- АГМонтажёр
Александра
Гусарова
- ГЦМонтажёр
Григорий
Цигельницкий
- РММонтажёр
Ренат
Махмудов
- СПКомпозитор
Сергей
Пермяков