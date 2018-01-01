Wink
Пересадка
Актёры и съёмочная группа фильма «Пересадка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пересадка»

Режиссёры

Илья Учитель

Режиссёр

Актёры

Алексей Морозов

Актёр
Екатерина Тарасова

Актриса
Иван Заваруев

Актёр
Арсений Кирюхин

Актёр
Софья Корчагина

Актриса
Василий Кирюхин

Актёр
Валерия Колонтай

Актриса
Вадим Пятигорский

Актёр

Сценаристы

Илья Учитель

Сценарист
Иван Заваруев

Сценарист

Продюсеры

Александр Саенко

Продюсер
Валерия Колонтай

Продюсер
Кира Саксаганская

Продюсер

Художники

Яна Митт

Художница

Монтажёры

Александра Гусарова

Монтажёр
Григорий Цигельницкий

Монтажёр
Ренат Махмудов

Монтажёр

Композиторы

Сергей Пермяков

Композитор